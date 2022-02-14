Страшний мороз зробив корективи: біатлонну естафету на Олімпіаді перенесли

Завтра на зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться чоловіча естафета 4х7,5 км. Спочатку старт гонки був запланований на 11:00 за київським часом, але через низькі температури прийняли рішення розпочати гонку о 08:30 за Києвом.
"Прогноз погоди на початковий час старту повідомляє, що температура впаде нижче -15°C, що, згідно з правилами IBU, ставить під загрозу проведення змагань.
Змінюючи час старту на дві з половиною години, ми сподіваємось уникнути цих низьких температур та провести змагання у справедливих та безпечних умовах для наших спортсменів", – сказав рейс-директор IBU Борут Нунар.
Додамо, що Юрай Санітра вже визначив склад на гонку. Збірну України представлять: Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний.
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Календар біатлонних гонок на Олімпійських іграх у Пекіні.
- 5 лютого, 11:00 – змішана естафета
- 7 лютого, 11:00 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
- 8 лютого, 10:30 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
- 11 лютого, 11:00 – спринт, жінки, 7,5 км
- 12 лютого, 11:00 – спринт, чоловіки, 10 км
- 13 лютого, 11:00 – гонка переслідування, жінки, 10 км
- 13 лютого, 12:45 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км
- 15 лютого, 08:30 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
- 16 лютого, 09:45 – естафета, жінки, 4х6 км
- 18 лютого, 11:00 – мас-старт, чоловіки, 15 км
- 19 лютого, 11:00 – мас-старт, жінки, 12,5 км