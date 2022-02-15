Россиянин "застрелился", Украина без медали: результаты мужской эстафеты в биатлоне

Мужская биатлонная эстафета на Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась победой Норвегии, украинская четверка стала девятой

Цымбал был вторым, но потом резко сдал / Фото: Reuters

Очередная надежда Украины на первую медаль Игр-2022 в Пекине не оправдалась. Во вторник, 15 февраля, наша сборная финишировала далеко от пьедестала в мужской биатлонной эстафете, став девятой, с четырьмя штрафными кругами.

Богдан Цымбал на первом этапе использовал всего один дополнительный патрон, а сразу после чистой стрельбы стоя был вторым. Но после этого, выбившись из сил, провалился на дистанции и передал эстафету своему сменщику Артему Приме лишь девятым.

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Богдан Цымбал / Фото: Getty Images

Прима опустил нашу сборную на 12-ю строчку, использовав пять дополнительных патронов и уйдя на один штрафной круг.

Артем Прима / Фото: Getty Images

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Провалил свою стрельбу стоя и Антон Дудченко, который также вынужден был отмотать один штрафной круг.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Наш лидер Дмитрий Пидручный начал свой, заключительный, этап 11-м. Тоже завалил стрельбу, уйдя на два штрафных круга после стойки. И в итоге за счет хорошей скорости хода финишировал девятым.

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Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Отметим, что по ходу мужской эстафеты лидировала команда РОК, но на последней стрельбе Эдуард Латыпов, выражаясь биатлонной терминологией, "застрелился", уйдя на два штрафных круга.

Это отбросило сборную РОК, за махинации с допингом лишенную на Играх -2022 флага, гимна и названия своей страны, с первого места на третье.

А выиграла Норвегия. Вторая – Франция.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (1+7) 1:19:50,2

2. Франция (0+9) +27,4

3. РОК (2+6) +45,3

4. Германия (1+9) +1:04,3

5. Швеция (1+13) +1:49,4

6. Канада (2+9) +1:56,3

9. Украина (4+12) +3:41,3

В среду, 15 февраля, состоится биатлонная эстафета у женщин. В этой дисциплине, напомним, Украина взяла золото на Играх-2014.