Лижниця отримала страшну травму на Олімпіаді – від її крику холоне кров

Французька гірськолижниця Камілла Черутті отримала тяжку травму під час змагання з гігантського слалому на Олімпійських іграх у Пекіні

Камілла Черутті зазнала серйозної травми на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Під час свого виступу Черутті вилетіла з траси та пролетіла кількадесят метрів, доки не зупинилася біля огорожі.

Під час свого падіння дівчина кричала від болю, тож режисерам трансляції навіть довелося вимкнути звук.

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За попередніми прогнозами, Камілла травмувала коліно. Медична бригада, яка прибула на місце падіння за лічені хвилини, зафіксувала коліно дівчини, а потім її на ношах забрали з траси.

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Нагадаємо, кілька днів тому американська гірськолижниця Ніна О'Браєн травмувалася під час змагань з гігантського слалому на Олімпіаді-2022 – її нога вивернулася в інший бік.

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