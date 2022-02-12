"Не вистачало кисню, думав знепритомнію": українцю важко в Пекіні

Біатлоніст Дмитро Підручний посів 13-те місце у спринті та пояснив чому йому не підходить олімпійська траса

Українцю важче за все далася остання частина дистанції / Фото: REUTERS

Українські біатлоністи провели свою найкращу гонку на Олімпійських іграх. Лідер нашої команди Дмитро Підручний посів 13-те місце у спринті.

Підручний допустив один промах і відстав на 1 хвилину та 18 секунд від чемпіона Йоханнеса Тінгнеса Бо.

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Дмитро – максималіст, тому критично оцінив свій виступ.

"Вважаю, що результат посередній. Намагався відпрацьовувати максимально, але саме ця траса для мене дуже складна. Для мене краще круті підйоми та рівні спуски. А тут все з поворотами, і це позначається на моїй спині.

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Перші півтора-два кола все було нормально. А на третьому спина почала відмовляти. Останній кілометр був просто жахливим. На підйомі думав, що знепритомнію. І холод, і висота давались взнаки. Бракувало кисню, в очах темніло. Але нічого. Сподіваюся, сьогоднішній спринт буде гарною передумовою для завтрашньої гонки переслідування".

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

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