"Не вистачало кисню, думав знепритомнію": українцю важко в Пекіні

Українські біатлоністи провели свою найкращу гонку на Олімпійських іграх. Лідер нашої команди Дмитро Підручний посів 13-те місце у спринті.
Підручний допустив один промах і відстав на 1 хвилину та 18 секунд від чемпіона Йоханнеса Тінгнеса Бо.
Дмитро – максималіст, тому критично оцінив свій виступ.
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"Вважаю, що результат посередній. Намагався відпрацьовувати максимально, але саме ця траса для мене дуже складна.
Для мене краще круті підйоми та рівні спуски. А тут все з поворотами, і це позначається на моїй спині.
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Перші півтора-два кола все було нормально. А на третьому спина почала відмовляти. Останній кілометр був просто жахливим. На підйомі думав, що знепритомнію.
І холод, і висота давались взнаки. Бракувало кисню, в очах темніло.
Але нічого. Сподіваюся, сьогоднішній спринт буде гарною передумовою для завтрашньої гонки переслідування".
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