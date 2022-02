Неймовірне досягнення лижниці з Бразилії

Ігри у Пекіні стали для 46-річної Жаклін Моран восьмими у кар'єрі. Починаючи з 2004 року вона взяла участь у трьох літніх (2004, 2008, 2020) та п'яти зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Жаклін Моран – мультиспортсменка, визнана на міжнародній арені. Вона перша та єдина бразилійка, яка виступала на зимових та літніх Іграх.

На Олімпійських іграх у Пекіні спортсменка представляла свою країну у лижних гонках. На попередніх Іграх вона брала участь у змаганнях з біатлону та маутінбайку.

Найвищим досягненням Моран було 18 місце у крос-кантрі на літніх Іграх-2004 в Афінах. На зимових Олімпіадах спортсменка виступала менш успішно – у Сочі-2014 бразилійка була 64-ю у лижному спринті та 74-ю у біатлонній індивідуальній гонці.

У Пекіні рекордсменка поки що не може похвалитися високими результатами. В індивідуальній лижній гонці на 10 км Жаклін Моран фінішувала лише 82-ою.

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні-2022 унікальній спортсменці довірили нести національний прапор своєї країни.

Avisa que são eles! Os porta-bandeiras do @timebrasil , Edson Bindilatti, do #Bobsled , e Jaqueline Mourão, do #EsquiCrossCountry ! #JogosOlimpicos #Beijing2022 #CerimoniaDeAbertura pic.twitter.com/By6MJ4BNBn