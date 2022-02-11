Неймовірне досягнення лижниці з Бразилії

Унікальна бразилійка брала участь у восьми Олімпіадах, причому як зимових, так і літніх

Для Жаклін Моран Ігри у Пекіні стали восьмими у кар'єрі / Фото: Twitter

Ігри у Пекіні стали для 46-річної Жаклін Моран восьмими у кар'єрі. Починаючи з 2004 року вона взяла участь у трьох літніх (2004, 2008, 2020) та п'яти зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

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Жаклін Моран – мультиспортсменка, визнана на міжнародній арені. Вона перша та єдина бразилійка, яка виступала на зимових та літніх Іграх.

На Олімпійських іграх у Пекіні спортсменка представляла свою країну у лижних гонках. На попередніх Іграх вона брала участь у змаганнях з біатлону та маутінбайку.

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Найвищим досягненням Моран було 18 місце у крос-кантрі на літніх Іграх-2004 в Афінах. На зимових Олімпіадах спортсменка виступала менш успішно – у Сочі-2014 бразилійка була 64-ю у лижному спринті та 74-ю у біатлонній індивідуальній гонці.

У Пекіні рекордсменка поки що не може похвалитися високими результатами. В індивідуальній лижній гонці на 10 км Жаклін Моран фінішувала лише 82-ою.

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На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Пекіні-2022 унікальній спортсменці довірили нести національний прапор своєї країни.

Зазначимо, що Ігри в Пекіні стали восьмими для ще однієї спортсменки – норвежки Клаудіа Пехштайн, але вона виступає лише у ковзанярському спорті.

Рекорд за кількістю виступів на Олімпійських іграх належить канадцю Іану Міллару. Він єдина людина в історії, яка брала участь у 10 Олімпіадах (1972, 1976, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012). Спортсмен виступав у кінному спорті.