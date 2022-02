Восемь Олимпиад: бразильская лыжница переписала историю спорта

Игры в Пекине стали для 46-летней Жаклин Моран восьмыми в карьере. Начиная с 2004 года она приняла участие в трех летних (2004, 2008, 2020) и пяти зимних Олимпиадах (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Жаклин Моран – мультиспортсменка, признанная на международной арене. Она первая и единственная бразильянка, выступавшая на зимних и летних Играх.

На Олимпийских играх в Пекине спортсменка представляла свою страну в лыжных гонках. На предыдущих Играх она принимала участие в соревнованиях по биатлону и маутинбайку.

Самым высоким достижением Моран было 18 место в кросс-кантри на летних Играх-2004 в Афинах. На зимних Олимпиадах спортсменка выступала менее успешно – в Сочи-2014 бразильянка была 64-й в лыжном спринте и 74-й в биатлонной индивидуальной гонке.

В Пекине рекордсменка пока не может похвастаться высокими результатами. В индивидуальной лыжной гонке на 10 км Жаклин Моран финишировала только 82-й.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине-2022 уникальной спортсменке доверили нести национальный флаг своей страны.

Avisa que são eles! Os porta-bandeiras do @timebrasil, Edson Bindilatti, do #Bobsled, e Jaqueline Mourão, do #EsquiCrossCountry! #JogosOlimpicos#Beijing2022#CerimoniaDeAberturapic.twitter.com/By6MJ4BNBn