Найкраща гонка у сезоні! Два українці вперше потрапили до ТОП-15

У суботу, 12 лютого, на біатлонному стадіоні у китайському Чжанцзякоу відбулася чоловіча спринтерська гонка на 10 км.

Українські спортсмени виступили у гонці у самому бойовому складі: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний у чудовому темпі пройшов першу частину дистанції, закривши всі цілі. Українець поступався у швидкості лише фавориту гонки Йоганнесу Бо.

Pidruchnyi was fast, but Johannes Thinges Boe even more! What a first loop #Biathlon | #Olympics | #Beijing2022 pic.twitter.com/15r4WoTAae