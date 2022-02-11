Тримали в ізоляції два тижні: до збірної України повернувся тренер

Словацький фахівець отримав два негативні результати на коронавірус і тепер може повноцінно розпочати роботу, повідомляє Суспільне.Спорт.
Санітра першим з олімпійської делегації України здав позитивний тест на коронавірус. Тренер не зміг безпосередньо керувати командою під час змішаної естафети та індивідуальної гонки.
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Під час відсутності Санітри його обов'язки по роботі з чоловічою командою виконував тренер Олексій Кравченко.
Таким чином, Юрай Санітра зможе повернутися до своїх обов'язків перед чоловічою спринтерською гонкою. Вона відбудеться у суботу, 12 лютого (початок – об 11:00 за Києвом).
Зазначимо, що за останню добу три представники біатлонної команди повернулися до розташування після карантину.. Окрім Санітри, негативні тести також здали біатлоністка Олена Білосюк і сервісмен Іван Білосюк.
Раніше ми повідомляли, що у жіночому спринті Юлія Джима фінішувала восьмою, хоча реально претендувала на бронзову медаль Олімпійських ігор у Пекіні.