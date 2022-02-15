"Едік, ти знову обіс**вся": російські вболівальники заклювали свого біатлоніста

Російський біатлоніст Едуард Латипов завалив стрілльбу на останньому етапі естафети та позбавив команду РОК золотих медалей

Едуард Латипов / Фото: Reuters

По ходу сьогоднішньої чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов допустив п'ять промахів, пішовши на два штрафні кола.

Провальна стрільба російського біатлоніста відкинула його команду з першого на третє місце.

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Тут же його сторінку в Instagram атакували російські вболівальники, звинувативши спортсмена у провалі естафетної гонки. І слів для цього вони не підбирали.

"Латипов просрав золото, Губернієв шаленіє".

"Краще б ти залишився вдома".

"Едік, ти знову обісрався".

"Як так можна стріляти!?"

"Ти позбавив усіх золота".

"Жахлива естафета. Без тебе було б краще".

"Латипов просрав золото!"

"Час зізнатися, Е.Латипов цілився в Губернієва".

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Зазначимо, що провал Латипова не перший у його кар'єрі. На одному з етапів Кубка світу з біатлону росіянин переплутав площину фінішних воріт і вирушив на нове коло.

Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він обізвав недотепу у прямому ефірі "балбесом".

Латипов розсмішив коментатора Губернієва / Фото: Колаж: Сьогодні