"Едік, ти знову обіс**вся": російські вболівальники заклювали свого біатлоніста

По ходу сьогоднішньої чоловічої естафети лідирувала команда РОК, але на останній стрільбі Едуард Латипов допустив п'ять промахів, пішовши на два штрафні кола.
Провальна стрільба російського біатлоніста відкинула його команду з першого на третє місце.
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Тут же його сторінку в Instagram атакували російські вболівальники, звинувативши спортсмена у провалі естафетної гонки. І слів для цього вони не підбирали.
- "Латипов просрав золото, Губернієв шаленіє".
- "Краще б ти залишився вдома".
- "Едік, ти знову обісрався".
- "Як так можна стріляти!?"
- "Ти позбавив усіх золота".
- "Жахлива естафета. Без тебе було б краще".
- "Латипов просрав золото!"
- "Час зізнатися, Е.Латипов цілився в Губернієва".
Зазначимо, що провал Латипова не перший у його кар'єрі. На одному з етапів Кубка світу з біатлону росіянин переплутав площину фінішних воріт і вирушив на нове коло.
Дурна помилка Латипова так розгнівала коментатора Дмитра Губернієва, що він обізвав недотепу у прямому ефірі "балбесом".