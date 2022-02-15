"Эдик, ты опять обос**лся": российские болельщики заклевали своего биатлониста

По ходу сегодняшней мужской эстафеты лидировала команда РОК, но на последней стрельбе Эдуард Латыпов допустил пять промахов, уйдя на два штрафных круга.
Провальная стрельба российского биатлониста отбросила его команду с первого на третье место.
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Тут же его страницу в Instagram атаковали российские болельщики, обвинив спортсмена в провале эстафетной гонки. И слов для этого они не подбирали.
- "Латыпов просрал золото, Губерниев неистовствует".
- "Лучше бы ты остался дома".
- "Эдик, ты опять обосрался".
- "Как так можно стрелять!?"
- "Ты лишил всех золота".
- "Ужасная эстафета. Без тебя было бы лучше".
- "Латыпов просрал золото!"
- "Пора признаться, Э.Латыпов целился в Губерниева".
Отметим, что провал Латыпова не первый в его карьере. На одном из этапов Кубка мира по биатлону россиянин перепутал створ финишных ворот и отправился на новый круг.
Глупая ошибка Латыпова так разгневала комментатора Дмитрия Губерниева, что он обозвал недотепу в прямом эфире "балбесом".