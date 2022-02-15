Олимпийского чемпиона из Украины довели до испуга

Украинский фристайлист Александр Абраменко, выигравший для нашей страны золото Пхенчхана-2018, вышел в финал Игр-2022 в Пекине. Но признался, что ему пришлось поволноваться

Александр Абраменко / Фото: Reuters

В финал мужской акробатики во фристайле попали сразу два украинца – Александр Абраменко и Александр Окипнюк.

Абраменко – с первой попытки, Окипнюк – со второй.

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За медали Игр-2022 они поспорят в среду, 16 февраля, в 13:00 по Киеву.

Александр Абраменко признался, что квалификация отобрала у него немало нервов.

"Впервые прыгаю в такой мороз (минус 22 градуса). Очень необычно, холодно. Одеваем термобелье. Но оно сковывает движения. Не очень удобно, когда выполняешь прыжок", – рассказал "Сегодня" Александр Абраменко после квалификации 15 февраля.

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"Я рад, что мне удалось справиться и попасть в финал с первой попытки, не пришлось прыгать вторую. Волновался ли за попадание? Естественно. Потому что, по ощущениям, я исполнил свой прыжок на куда более высокую оценку. Но когда увидел 120 баллов, испугался. Что это такое? Очень зажали оценку".

"После этого следил за каждым последующим прыжком и когда увидел, что судьи всем ставят такие невысокие оценки, немного успокоился. А попав в финал, чуть уже расслабился".

Нефартовый 13-й номер не помешал Абраменко / Фото: Reuters

"Можно ли назвать эту Олимпиаду самой стрессовой для меня? Да, коронавирус добавил интересные вещи... Благо, мне удалось избежать этой болезни, по крайней мере, на Олимпиаде. Получилось потренироваться во все тренировочные дни. И это мне помогло".

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"Это уже моя пятая Олимпиада. Я думал, мандраж и волнение должны уже меня обходить стороной. Но это не так. Очень волновался, потому что я действующий олимпийский чемпион и понимаю, что ко мне более внимательны судьи, поэтому нельзя допускать ошибок".

"Финал? Фристайл, акробатика – это непредсказуемый вид спорта. Будем делать все возможное. А там – как получится", – осторожен в высказываниях перед прыжками за медали Игр-2022 Александр Абраменко.

Абраменко – наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее из-за вспышки коронавируса в нашем составе Украина не смогла выступить в командном фристайле, где ей прочили медаль. "Это не Олимпиада, а страшный сон", – сказал тогда Александр Абраменко.