Украинец сделал заявку на второе золото Олимпиады

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 во фристайле Александр Абраменко прошел в финал Игр-2022 и теперь поборется за медаль высшей пробы и в Пекине

Нефартовый 13-й номер не помешал Абраменко / Фото: Reuters

По итогам первой квалификации в мужской акробатике в финал Пекина-2022 напрямую вышли шесть лучших спортсменов. Среди них оказался украинский чемпион Олимпиады-2018 Александр Абраменко, показавший пятый результат (120,36 балла).

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Компанию ему в финале составит еще один украинец – Александр Окипнюк, во второй квалификации попавший не просто в необходимые ТОП-6, а выигравший ее с результатом 125,00.

Таким образом, из украинцев в финал в мужской акробатике среди фристайлистов, который состоится 16 февраля в 13:00 по киевскому времени, не сумел пробиться только Дмитрий Котовский, во второй квалификации показавший девятый результат (114,03).

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Состав финалистов. Среда, 13:00

Ранее из-за вспышки коронавируса в нашем составе Украина не смогла выступить в командном фристайле, где ей пророчили медаль. "Это не Олимпиада, а страшный сон", – сказал тогда Александр Абраменко.