Українець зробив заявку на друге золото Олімпіади

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 у фристайлі Олександр Абраменко пробився до фіналу Ігор-2022 і тепер побореться за медаль найвищої проби й у Пекіні

Нефартовий 13-й номер не завадив Абраменку / Фото: Reuters

За підсумками першої кваліфікації у чоловічій акробатиці до фіналу Пекіна-2022 відразу вийшли шість найкращих спортсменів. Серед них опинився український чемпіон Олімпіади-2018 Олександр Абраменко, який показав п'ятий результат (120,36 бала).

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Компанію йому у фіналі складе ще один українець – Олександр Окіпнюк, який у другій кваліфікації потрапив не просто до необхідних ТОП-6, а виграв її з результатом 125,00.

Отже, з українців до фіналу у чоловічій акробатиці серед фристайлістів, який відбудеться 16 лютого о 13:00 за київським часом, не зумів пробитися лише Дмитро Котовський, який у другій кваліфікації показав дев'ятий результат (114,03).

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Склад фіналістів. Середа, 13:00

Раніше через спалах коронавірусу в нашому складі Україна не змогла виступити у командному фристайлі, де їй пророкували медаль. "Це не Олімпіада, а страшний сон", – сказав тоді Олександр Абраменко.