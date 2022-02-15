Українка, яка викрила допінг-систему Росії, розплакалася на Олімпіаді

Виступ у короткій програмі наймолодшої української спортсменки в Пекіні – 16-річної фігуристки Анастасії Шаботової – не минув без падінь, і вона дала волю емоціям

Шаботова дуже засмутилась через свої помилки / Фото: Reuters

Анастасія Шаботова, яка не змогла чисто відкатати коротку програму у вівторок, 15 лютого, дала волю сльозам після свого виступу.

Читайте також: Одноразового використання: американська легенда в шоці від рішення щодо Валієвої

Реклама

Реклама

"На тренуванні все було гаразд, всі прокати були ідеально чисті – як ніколи. Нуль падінь, нуль зривів. На шестихвилинній розминці все було без зривів, але, мабуть, щось у мене пішло не так, не знаю... Не було хвилювання. Може, тому що довгий час тут перебуваю, сили зникли. Я не знаю, в чому проблема. Не можу ніяк пояснити", – сказала у коментарі UA:Перший Шаботова.

Навіть зміна на фарт іграшки, з якою Анастасія приходить на змагання, не допомогла їй сьогодні.

"У мене була раніше рилаккума, яку мені подарували японські фанати. У мене з нею не дуже хороші результати були. І проскочила думка – це через серветницю, а не через те, що я погано працюю. Довелося поміняти серветницю, але так нічого і не змінилося. Отак", – додала Шаботова, у якої в очах стояли сльози.

Реклама

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії. Ще два роки тому Анастасія Шаботова говорила, що російські фігуристки приймають заборонені стимулятори. І після цього була змушена змінити країну – Росію на Україну.