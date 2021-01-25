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Лікар назвав головну причину поразки Макгрегора. Пор'є все спланував

25 січня, 23:55

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дастін Пор'є не просто так постійно лупив Конора по нозі

Лікар Брайан Саттерер пояснив, завдяки чому Дастіну Пор'є вдалося нокаутувати Конора Макгрегора в головному поєдинку турніру UFC 257. На його думку, постійні удари по нозі ірландця стали головною зброєю американця. До слова, це ж після бою підтвердив сам Макгрегор, зізнавшись, що він не був готовий до лоукікамі суперника.

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"Ми бачимо, що Макгрегор відчуває біль і насилу переносить вагу на цю ногу. Больові відчуття за півтора раунди накопичилися настільки, що у вирішальний момент нога Макгрегора була практично "мертва". Удар по цій області спеціально націлений на те, що ми називаємо загальним малогомілковим нервом... Це нерв, який забезпечує м'язовий контроль частини гомілки, а також деякі больові відчуття.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Зверніть увагу на те місце, де нога Пор'є стикається з ногою Макгрегора, це трохи нижче його коліна. Саме сюди бійці UFC намагаються завдати ці ефективні удари ногами литкових м'язах.

Зелений нерв на відео – це загальний малогомілковий нерв, і важливо те, наскільки він поверховий, тобто наскільки він близький до шкіри. Безліч інших великих нервів в нашому тілі знаходяться глибоко під шкірою або глибоко під м'язами, і тому вони досить добре захищені. Але цей нерв, зокрема, знаходиться дуже близько до поверхні і дійсно чутливий до оглушення і травм", – розповів лікар на своєму каналі в Youtube.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є
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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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