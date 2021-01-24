Хабіб жорстко потролив Макгрегора після поразки від Пор'є і висловив респект

Сьогодні вранці Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегорав головному бою турніру UFC257 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Головний "файт" дня не тривав і два раунди. Ірландський боєць пообіцяв незабаром повернутися, а американець натякнув на можливість третього "побачення" з Конором.
На поразку фаворита відреагували й інші знаменитості, зокрема непереможний росіянин Хабіб Нурмагомедов. Ще вранці Хабіб назвав причину фіаско Макгрегора в бою з Пор'є. А після обіду боєць з Дагестану вирішив покепкувати з колишнього чемпіона в двох вагових категоріях. На своїй сторінці в Instagram Хабіб написав:
"Вранці всіх розбудив, а сам спати ліг".
Нагадаємо, що поєдинок пройшов за київським часом рано-вранці в неділю, а за американським – пізно ввечері в суботу. Також сьогодні Нурмагомедов вирішив засвідчити свою повагу голові UFC – Дані Вайту:
"Ви можете любити його або ненавидіти, але потрібно його поважати. Цей хлопець побудував наш спорт – UFC. Спасибі за все, Дано. Я тебе дуже поважаю".
Сам Хабіб оголосив про завершення спортивної кар'єри, хоча Дана Вайт не втрачає надію умовити його повернутися в октагон.
Дізнайтеся, що у Конора з Пор'є відбулася "стрілка" після бою. Згадаймо, як проходило зважування Дастіна й Конора:
Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк