Хабіб жорстко потролив Макгрегора після поразки від Пор'є і висловив респект

Російський боєць посміявся над нокаутом ірландця і його позою в октагоні

Сьогодні вранці Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегорав головному бою турніру UFC257 в Об'єднаних Арабських Еміратах. Головний "файт" дня не тривав і два раунди. Ірландський боєць пообіцяв незабаром повернутися, а американець натякнув на можливість третього "побачення" з Конором.

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На поразку фаворита відреагували й інші знаменитості, зокрема непереможний росіянин Хабіб Нурмагомедов. Ще вранці Хабіб назвав причину фіаско Макгрегора в бою з Пор'є. А після обіду боєць з Дагестану вирішив покепкувати з колишнього чемпіона в двох вагових категоріях. На своїй сторінці в Instagram Хабіб написав:

"Вранці всіх розбудив, а сам спати ліг".

Нагадаємо, що поєдинок пройшов за київським часом рано-вранці в неділю, а за американським – пізно ввечері в суботу. Також сьогодні Нурмагомедов вирішив засвідчити свою повагу голові UFC – Дані Вайту:

"Ви можете любити його або ненавидіти, але потрібно його поважати. Цей хлопець побудував наш спорт – UFC. Спасибі за все, Дано. Я тебе дуже поважаю".

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Сам Хабіб оголосив про завершення спортивної кар'єри, хоча Дана Вайт не втрачає надію умовити його повернутися в октагон.

Дізнайтеся, що у Конора з Пор'є відбулася "стрілка" після бою. Згадаймо, як проходило зважування Дастіна й Конора:

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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