Хабиб жестко потроллил Макгрегора после поражения от Порье и выразил респект

Российский боец посмеялся над нокаутом ирландца и его позой в октагоне

Сегодня утром Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC257 в Объединенных Арабских Эмиратах. Главный "файт" дня не продлился и двух раундов. Ирландский боец пообещал вскоре вернуться, а американец намекнул на возможность третьего "свидания" с Конором.

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На поражение фаворита отреагировали и другие знаменитые личности, в частности непобедимый россиянин Хабиб Нурмагомедов. Еще утром Хабиб назвал причину фиаско Макгрегора в бою с Порье. А после обеда боец из Дагестана решил потроллить бывшего чемпиона в двух весовых категориях. На своей страничке в Instagram Хабиб написал:

"Утром всех разбудил, а сам спать лег".

Напомним, что поединок прошел по европейскому времени рано утром в воскресенье, а по американскому – поздно вечером в субботу. Также сегодня Нурмагомедов решил засвидетельствовать свое почтение главе UFC – Дане Уайту:

"Вы можете любить его или ненавидеть, но нужно его уважать. Этот парень построил наш спорт – UFC. Спасибо за все, Дана. Я тебя очень уважаю".

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Сам Хабиб объявил об уходе из спорта, хотя Дана Уайт не теряет надежду уговорить его вернуться в октагон.

Узнайте, что у Конора с Порье состоялась "стрелка" после боя. Вспомним, как проходило взвешивание Дастина и Конора:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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