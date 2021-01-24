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Конор зіштовхнувся з Пор'є після бою

24 січня, 11:35

Олег Люлька Олег Люлька

Бійці домовилися провести третій поєдинок. Поки рахунок нічийний – 1:1

На сторінці UFC в Instagram з'явилося відео зустрічі Конора Макгрегора і Дастіна Пор'є вже після поєдинку на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі, в якому Пор'є несподівано вирубив Макгрегора нокаутом у другому раунді, помстившись йому за поразку в 2014-му.

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Як ми писали раніше, Конор залишав арену на милицях. Але під час розмови з Пор'є, ірландець, одягнений в костюм трійку, відклав милиці в бік.

"Було честю ділити з тобою октагон. Ми зробимо це знову", – сказав Конор своєму кривднику

Пор'є кивнув, таким чином давши згоду на третій бій з ірландцем. Вони потисли руки.

"Бажаю тобі удачі, і не важливо, хто там переміг", – сказав Пор'є навздогін Конору, який накульгуючи пішов з арени

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Відзначимо, що сумарний гонорар Макгрегора за бій з Пор'є має скласти близько 50 млн доларів. Дастін гарантовано отримає мільйон, а також відсоток від продажу трансляцій поєдинку.

Пор'є нокаутував Макгрегора

Пор'є нокаутував Макгрегора / Фото: Reuters

Додамо, що відразу після поразки від Пор'є Макгрегор пообіцяв камбек у 2021-му: "Тривалий час я не був активний. Понад рік. Великою проблемою стали лоукіки... Зараз хочу провести час з сім'єю, а потім повернуся до роботи. Ви побачите мене в 2021 році".

Позаяк Пор'є тепер поб'ється з Чендлером за титул Нурмагомедова. Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

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А там, судячи з усього, і третій бій Конора з Дастіном може намалюватися.

Марина Мороз про Конора Макгрегора

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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