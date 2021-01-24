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Крутіше, ніж нокаут! Небезпечне сальто після перемоги підірвало мережу

24 січня, 10:28

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Майкл Чендлер нокаутував Дена Хукера і виконав неймовірний стрибок

На "Бійцівському острові" в Абу-Дабі рано вранці в неділю прогриміла сенсація – легенда ММА Конор Макгрегор вперше в кар'єрі програв нокаутом. На розігріві цього поєдинку пройшли ще десять боїв.

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В одному з них Майкл Чендлер в своєму дебютному поєдинку в UFC здобув стрімку перемогу. Американець нокаутував в першому раунді новозеландця Дена Хукера.

Після яскравої перемоги Чендлер, колишній чемпіон Bellator, виконав неймовірнe сальто. Дивіться самі:

Для Чендлера це 22-га перемога в професійній кар'єрі при п'яти поразках. Хукер програв 10-й бій з 30.

Читайте також: Пор'є знищив Макгрегора: відео сенсаційного нокауту

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По завершенні всіх поєдинків шоу UFC 257 Конор зробив гучну заяву. "Я повернуся! Ви побачите мене в 2021 році", – обіцяє ірландець.

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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відео MMA UFC змішані єдиноборства боєць сальто

Джерело: Сегодня|Спорт

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