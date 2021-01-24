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Вогняна медсестра, яка звела з розуму ката Конора Макгрегора

24 січня, 14:49

Олена Павлова Олена Павлова

Джолі Пор'є знає "Діаманта" UFC з 14 років і народила йому дочку

Цього ранку на турнірі UFC 257 на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі американський боєць Дастін Пор'є створив сенсацію, нокаутувавши ірландця Конора Макгрегоравже в другому раунді. І поки суперники намагаються домовитися вже про третій поєдинок, ми вирішили познайомити вас з жінкою, яка стоїть за перемогами Дастіна – його дружиною Джолі.

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Цієї ночі Джолі була присутня в залі в ОАЕ і активно підтримувала Дастіна. "А я вам казала ... Клянуся Богом, це був останній раз, коли ви все сумнівалися в мого чоловіка", – заявила вона емоційно після нокауту Конора.

Дастін і Джолі познайомилися ще в школі і почали зустрічатися, коли їм було по 14 років. Дівчина зізналася, що вперше побачила майбутнього чоловіка, коли він бився з іншим хлопчиком в шкільному коридорі. В результаті кілька одружилася у вересні 2009-го, коли бійцеві було 19 років, і він провів лише три бої.

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Поки Дастін був на шляху до великих гонорарів Джолі виконувала і роль його особистого лікаря, оскільки вчилася в школі медсестер, і водія – дівчина 6 годин везла Порье на перший аматорський бій в Арканзасі.

"Без неї я б не став тим, ким є. Вона – моя скеля. Вона – величезна частина мого успіху. Заради мене вона залишила особисті інтереси. У нас стільки всього сталося за цей час, стільки дізналися друг про одного і стільки зробили разом. У нас особлива зв'язок всередині сім'ї ", – говорить Дастін про свою дружину.

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Першою роботою Джолі Порье була клініка пластичної хірургії, після чого вона відкрила власний магазин одягу. А зараз сконцентрувалася на благодійному фонді, який в 2018-м заснувала спільно з чоловіком. Джолі – віце-президент фонду Good Fight Foundation, який вирішує найважливіші проблеми, починаючи з відсутності продовольчої безпеки і закінчуючи екологічними катастрофами в Луїзіані.

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Також вона допомагає розкручувати фірмовий соус свого чоловіка на основі кайенского перцю. З 2016 року кілька виховує доньку Паркер Ноель. І досі живе в рідному Лафейетт – там, де колись познайомилися закохані. А все знайомі стверджують, що Дастін досі без розуму від своєї дружини.

Раніше ми писали, що у Макгрегора з Порье відбулася "стрілка" після бою . Мужики домовилися провести третій поєдинок. Поки рахунок нічийний – 1: 1.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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дружина UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастин Порье
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