Огненная медсестра, которая свела с ума палача Конора Макгрегора

Этим утром на турнире UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби американский боец Дастин Порье сотворил сенсацию, нокаутировав ирландца Конора Макгрегора уже во втором раунде. И пока соперники пытаются договориться уже про третий поединок, мы решили познакомить вас с женщиной, которая стоит за победами Дастина – его женой Джоли.

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Этой ночью Джоли присутствовала в зале в ОАЭ и активно поддерживала Дастина. "А я вам говорила... Клянусь Богом, это был последний раз, когда вы все сомневались в моем муже", – заявила она эмоционально после нокаута Конора.

Дастин и Джоли познакомились еще в школе и начали встречаться, когда им было по 14 лет. Девушка призналась, что впервые увидела будущего мужа, когда он дрался с другим мальчиком в школьном коридоре. В итоге пара поженилась в сентябре 2009-го, когда бойцу было 19 лет, и он провел только три боя.

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Пока Дастин был на пути к большим гонорарам Джоли выполняла и роль его личного доктора, поскольку училась в школе медсестер, и водителя – девушка 6 часов везла Порье на первый любительский бой в Арканзасе.

"Без нее я бы не стал тем, кем есть. Она – моя скала. Она – огромная часть моего успеха. Ради меня она оставила личные интересы. У нас столько всего случилось за это время, столько узнали друг о друге и столько сделали вместе. У нас особенная связь внутри семьи", – говорит Дастин о своей жене.

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Первой работой Джоли Порье была клиника пластической хирургии, после чего она открыла собственный магазин одежды. А сейчас сконцентрировалась на благотворительном фонде, который в 2018-м основала совместно с мужем. Джоли – вице-президент фонда Good Fight Foundation, который решает важнейшие проблемы, начиная с отсутствия продовольственной безопасности и заканчивая экологическими катастрофами в Луизиане.

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Также она помогает раскручивать фирменный соус своего мужа на основе кайенского перца. С 2016 года пара воспитывает дочь Паркер Ноэль. И до сих пор живет в родном Лафейетте – там, где когда-то познакомились влюбленные. А все знакомые утверждают, что Дастин до сих пор без ума от своей жены.

Ранее мы писали, что у Макгрегора с Порье состоялась "стрелка" после боя. Мужики договорились провести третий поединок. Пока счет ничейный – 1:1.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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