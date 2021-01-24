"Ситий вовк вже не хижак": чому великий Макгрегор опинився на підлозі

Чемпіон UFC вважає, що "бійцівський час голодного Конора вже минає"

Чинний чемпіон UFC у найлегшій вазі Петро Ян прокоментував поразку колишнього чемпіона промоушена у двох категоріях Конора Макгрегора від американця Дастіна Пор'є цим ранком в Абу-Дабі. Нагадаємо, Пор'є здобув перемогу нокаутом у другому раунді.

Реклама

Читайте також: Конор покинув арену на милицях: є виправдання поразці ірландця

"Не чекав такого результату. Розумів, що бій буде цікавий, але думав, що Конор зловить Пор'є на свій удар, свою плюшку. Але це великий спорт, важкий. Думаю, бійцівський час голодного Макгрегора вже минає. Ситий вовк вже не хижак", – цитує Яна "Чемпіонат".

Конор Макгрегор – Дастін Пор'є / Фото: Reuters

Нагадаємо, що це був другий поєдинок Макгрегора і Пор'є. Перший у 2014 році Конор виграв за 106 секунд. І тепер Дастін взяв взяв реванш у ірландця.

Реклама

Раніше ми давали статистику ударів сенсаційного бою UFC 257. Конор виглядав краще у першому раунді, але Дастін зумів переломити хід поєдинку у другій п'ятихвилинці.

Також соцмережи вибухнули фотожабами на бій Макгрегор – Пор'є. Дивіться, як виглядає реакція керівництва UFC на поразку Конора.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама