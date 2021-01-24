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"Сытый волк уже не хищник": почему великий Макгрегор оказался на полу

24 января, 11:02

Елена Павлова Елена Павлова

Чемпион UFC считает, что "бойцовское время голодного Конора уже уходит"

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал поражение бывшего чемпиона промоушена в двух категориях Конора Макгрегора от американца Дастина Порье этим утром в Абу-Даби. Напомним, Порье одержал победу нокаутом во втором раунде.

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"Не ожидал такого исхода. Понимал, что бой будет интересный, но думал, что Конор поймает Порье на свой удар, свою плюшку. Но это большой спорт, тяжелый. Думаю, бойцовское время голодного Макгрегора уже уходит. Сытый волк уже не хищник", — цитирует Яна "Чемпионат".

Конор Макгрегор – Дастин Порье

Конор Макгрегор – Дастин Порье / Фото: Reuters

Напомним, что это был второй поединок Макгрегора и Порье. Первый в 2014 году Конор выиграл за 106 секунд. И теперь Дастин взял взял реванш у ирландца.

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Ранее мы давали статистику ударов сенсационного боя UFC 257. Конор выглядел лучше в первом раунде, но Дастин сумел переломить ход поединка во второй пятиминутке.

Также соцсети взорвались фотожабами на бой Макгрегор – Порье. Смотрите, как выглядит реакция руководства UFC на поражение Конора.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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