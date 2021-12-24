У Росії дітей накачують хімією та підробляють паспорти. Моторошне зізнання американця

Чейл Соннен подивився, як тренуються російські спортсмени та жахнувся. Він упевнений, що застосування допінгу в РФ підтримується на державному рівні

Соннен розповів всю правду про російський допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменитий американський боєць змішаних єдиноборств Чейл Соннен переконаний, що Росія є провідною спортивною державою у питаннях допінгу та підробки паспортів.

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"У Росії, якщо бачать, наскільки ти сильний, тебе забирають і селять у спецінтернати. Я був у такому. Усі живуть на одному поверсі, там же у них школа, і вони просто не виходять звідти. Тільки тренування.

Знаєте, що насправді стоїть за російськими спортсменами. Ніхто не вміє так шахраювати, як вони. Там це стоїть на державному рівні. Вони перші у світі за стероїдами. І хімію вони приймають із юного віку.

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Беруть молодих хлопців, міняють їм вік, підробляють документи, а потім накачують хімією до нестями. У них 18-річні борються з 15-річними, бо мають 18-річні фейкові паспорти. І хімія на додачу. Ось у чому правда російського спорту", – цитує Соннена "Чемпіонат".

Нагадаємо, що у 2018 році Чейл Соннен бився проти відомого російського бійця Федора Ємельяненка.

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Раніше ми розповідали, як коментатор із "Миротворця" знайшов спосіб відбілити російських допінгістів.