Зірка Голлівуду просила Шевченко: Бий мене сильніше

Чемпіонка UFC у найлегшій вазі Валентина Шевченка розповіла, як відбувалися зйомки фільму "Удари", де вона виконала маленьку роль.
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Режисером та головною героїнею фільму була лауреат премії "Оскар" Холлі Беррі.
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"Головне за задумом Беррі – все має бути гранично реалістично. Вона вважала, що бій повинен вийти справжнім. Вона говорила: "Валентина, ти повинна бити мене сильніше". А я така: "Холлі, я не впевнена". Але вона не поступалася: "Ні, ти маєш так ударити мене, щоб я це дійсно відчула", – наводить слова Шевченко Чемпіонат.
Фільм "Удари" – спортивна драма, яка розповідає про колишню чемпіонку зі змішаних єдиноборств, якій необхідно повернути втрачене як на рингу, так і за його межами.
Джекі Джастіс йде зі спорту з великою ганьбою, після чого її починають переслідувати невдачі. Але все змінюється, коли її бойфренд і за сумісництвом менеджер Дезі вмовляє героїню брати участь у жорстокій підпільній сутичці.
Нагадаємо, що свій останній поєдинок Валентина Шевченко провела у вересні. Вона нокаутувала Лорен Мерфі та захистила чемпіонське звання.
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