Грузинську красуню вигнали із UFC. Вона багато їла

Дівчина-боєць із Грузії Ліана Джоджуа більше не братиме участі у турнірах UFC. Про звільнення 26-річної Джоджуа з найвпливовішого промоушна у світі повідомив журналіст MMA Fighting Гільєрме Круз.
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Liana Jojua is no longer на UFC roster, sources told myslf and @DamonMartin . Форекс Fight Nights Global bantamweight champion went 1-3 в UFC з тільки win over Diana Belbita. Jojua не встигає брати участь у Cortney Casey це past Saturday.- Guilherme Cruz (@guicruzzz) November 17, 2021
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Нагадаємо, на турнірі UFC Vegas 42, який відбувся в ніч із 13 на 14 листопада, Джоджуа програла американці Кортні Кейсі одноголосним рішенням суддів.
Як виявилось, цей бій став для неї останнім в UFC. А перед поєдинком Джоджуа ще й провалила зважування, тож їй довелося віддати супротивниці 30% свого гонорару.
Ліані Джоджуа 26 років. У змішаних єдиноборствах вона провела 12 поєдинків – 8 перемог та 4 поразки.
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