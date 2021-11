Грузинську красуню вигнали із UFC. Вона багато їла

Дівчина-боєць із Грузії Ліана Джоджуа більше не братиме участі у турнірах UFC. Про звільнення 26-річної Джоджуа з найвпливовішого промоушна у світі повідомив журналіст MMA Fighting Гільєрме Круз.

Liana Jojua is no longer на UFC roster, sources told myslf and @DamonMartin . Форекс Fight Nights Global bantamweight champion went 1-3 в UFC з тільки win over Diana Belbita. Jojua не встигає брати участь у Cortney Casey це past Saturday.