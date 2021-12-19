Так можна й голову відірвати. Моторошний нокаут в UFC

Австралійський боєць змішаного стилю Джастін Тафа ногою нокаутував американця Гаррі Ханкасера на турнірі UFC

Тафа знищує свого суперника / Фото: UFC

У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 45. Раніше боксер Едріен Бронер заявив, що ММА мають показувати на канал для дорослих.

В рамках андеркарда пройшов бій між австралійцем Джастіном Тафою та американцем Гаррі Хансакером. Поєдинок завершився у першому раунді після того, як Тафа ударом ноги в голову нокаутував Хансакера.

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Для австралійця це 5-та перемога у кар'єрі за трьох поразок. Американець програв 5-й бій із 12.