Жерсть із Росії: підлітки зарізали бійця MMA

Трагедією закінчився похід на спортивний майданчик бійця MMA у підмосковному Довгопрудному. Спортсмена було вбито двома неповнолітніми

В Росії підлітки вбили бійця MMA / Фото: Колаж: Сьогодні

40-річний чоловік, ім'я якого не називається, був повалений на землю двома підлітками 16 та 17 років, після чого отримав ножові поранення в область шиї та голови.

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Тіло загиблого знайшов перехожий, а самі підлітки втекли з місця злочину, але пізніше були затримані поліцією.

Як виявилося, загиблим був боєць змішаних єдиноборств, який працював оператором на кіностудії "Мосфільм".

Як розповів його друг і тренер, чоловік виступав на турнірах серед аматорів, але незабаром мав спробувати себе на професійному рівні.

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"У нього були успіхи в турнірах, він перемагав на змаганнях. Синій пояс із бразильського джіу-джитсу він отримав посмертно", – цитує тренера mk.ru.

За однією з версій причиною трагедії могла стати дівчина. Нібито загиблий раніше із нею зустрічався, а тепер вона подруга одного із затриманих.

За непідтвердженими даними, дівчина розповіла підліткам, що колишній хлопець її зґвалтував, і таким чином вони вирішили йому помститися.

Раніше ми писали, що боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку.