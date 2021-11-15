Жахлива трагедія: боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку

Боєць ММА Матеуш Лазовські загинув через нещасний випадок у горах. 35-річний польський спортсмен зірвався та впав із великої висоти.

Матеуш Лазовскі / Фото: Facebook

Трагічну новину повідомив друг польського бійця Даміан Яніковські у соціальних мережах. Лазовські готувався до майбутнього бою в Татрах.

Раніше ми писали, що боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку.

"Ми отримали трагічну новину, пов'язану зі вчорашньою подією. Вся команда ACA висловлює співчуття сім'ї та родичам Матеуша Лазовські. Спочивай зі світом", – написала прес-служба АСА в інстаграмі.

Як повідомив черговий рятувальник Татранської волонтерської служби порятунку в інтерв'ю Польському агентству друку, учасник руху виїжджав за межі зазначеної стежки.

За допомогою закликали альпіністи, які бачили весь цей захід. Аварія сталася на висоті понад 2000 м над рівнем моря.

Тіло 35-річного чоловіка доставили до яру Мнича, а потім за допомогою вертольота перевезли вниз. Поліція наразі проводить розслідування.

Матеуш Лазовські провів шість боїв у професійному ММА, останній з яких відбувся 11 вересня з Патріком Дубелем. Всього на його рахунку три перемоги та три поразки. Він також змагався з кікбоксингу та тайського боксу.