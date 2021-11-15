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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Ужасная трагедия: боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
15 ноября, 10:01
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Боец ММА Матеуш Лазовски погиб из-за несчастного случая в горах. 35-летний польский спортсмен сорвался и упал с большой высоты.
Матеуш Лазовски
Матеуш Лазовски / Фото: Facebook

Трагическую новость сообщил друг польского бойца Дамиан Яниковски в социальных сетях. Лазовски готовился к предстоящему бою в Татрах.

Ранее мы писали, что боец MMA уложил соперника ударом коленом в прыжке.

"Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовского. Покойся с миром", — написала пресс-служба АСА в инстаграме.

Как сообщил дежурный спасатель Татранской волонтерской службы спасения в интервью Польскому агентству печати, участник движения выезжал за пределы обозначенной тропы.

За помощью призвали альпинисты, которые видели все это мероприятие. Авария произошла на высоте более 2000 метров над уровнем моря.

Тело 35-летнего мужчины доставили в овраг Мнич, а затем с помощью вертолета перевезли вниз. Полиция сейчас проводит расследование.

Матеуш Лазовски провел шесть боев в профессиональном ММА, последний из которых состоялся 11 сентября с Патриком Дубелем. Всего на его счету три победы и три поражения. Он также соревновался по кикбоксингу и тайскому боксу.

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