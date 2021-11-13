Кіборг-вбивця: легенда MMA нокаутувала суперницю у першому раунді

Зірка жіночого MMA Кріс Жустіно, яка відоміша на прізвисько "Кіборг", захистила титул чемпіонки Bellator у напівлегкій вазі, вже в першому раунді зупинивши представницю Ірландії Шинейд Каван

Кріс Кіборг знищила чергову суперницю / Фото: Getty Images

Через півтори хвилини після початку головного бою Bellator 271 Кріс Кіборг ударом з правої відправила суперницю в нокдаун, а потім добила Каван, що вже лежала на канвасі, поки її не зупинив рефері.

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Кріс Кіборг здобула 25-у перемогу у змішаних єдиноборствах, при цьому 80% своїх перемог вона здобула нокаутом. Також на її рахунку лише дві поразки, остання з яких трапилася ще у 2018 році.

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