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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Кіборг-вбивця: легенда MMA нокаутувала суперницю у першому раунді

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 листопада, 08:49
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Зірка жіночого MMA Кріс Жустіно, яка відоміша на прізвисько "Кіборг", захистила титул чемпіонки Bellator у напівлегкій вазі, вже в першому раунді зупинивши представницю Ірландії Шинейд Каван
Кріс Кіборг знищила чергову суперницю
Кріс Кіборг знищила чергову суперницю / Фото: Getty Images

Через півтори хвилини після початку головного бою Bellator 271 Кріс Кіборг ударом з правої відправила суперницю в нокдаун, а потім добила Каван, що вже лежала на канвасі, поки її не зупинив рефері.

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Кріс Кіборг здобула 25-у перемогу у змішаних єдиноборствах, при цьому 80% своїх перемог вона здобула нокаутом. Також на її рахунку лише дві поразки, остання з яких трапилася ще у 2018 році.

Раніше ми писали, що боєць ММА спробував на смак кров суперника. Український боєць змішаних єдиноборств Дмитро Яцко під час бою відзначився незвичайним вчинком.

А ще ми повідомляли, що Брата Хабіба затримали у Москві. Він наїхав на поліцейського. Двоюрідного брата Хабіба Нурмагомедова поліція чекала в аеропорту Шереметьєво, на нього прийшло орієнтування з Махачкали.

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