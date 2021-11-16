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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Російський боєць ММА вбив американського лікаря через суперечку про вакцинацію

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
16 листопада, 09:37
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Бійця змішаного стилю (MMA) Акмала Хожиєва заарештували за звинуваченням у вбивстві лікаря на ім'я Мірана Рібаті в Гуамі (США)
Акмал Хожиєв
Акмал Хожиєв / Фото: Facebook

Акмал Хожиєв перебував поряд із тілом лікаря на момент затримання. 27-річний російський боєць зізнався поліцейським, що прибув, що саме він убив Рібаті, повідомляє MMA Junkie.

Раніше ми писали, що боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку.

Між лікарем та спортсменом виникла суперечка з стосовно вакцинації від коронавірусу. Несподівано суперечка переросла у бійку, Хожиєв задушив Рібаті, а потім ударив його в горло кісткою тварини. Після Хожиєв схопив ніж і вдарив лікаря.

У своїх соцмережах спортсмен неодноразово виступав проти вакцинації. Суд встановив заставу в один мільйон доларів на визволення Хожиєва.

Хожиєв провів останній бій навесні 2017 року на турнірі M-1 Global – Road to M-1: St. Petersburg 2, здобувши перемогу над Абдулазізом Джурабаєвим технічним нокаутом у другому раунді.

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