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Российский боец ММА убил американского врача из-за спора о вакцинации

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
16 ноября, 09:37
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Бойца смешанного стиля (MMA) Акмала Хожиева арестовали по обвинению в убийстве врача по имени Мирана Рибати в Гуаме (США)
Акмал Хожиев
Акмал Хожиев / Фото: Facebook

Акмал Хожиев находился рядом с телом врача на момент задержания. 27-летний российский боец признался прибывшим полицейским, что именно он убил Рибати, сообщает MMA Junkie.

Ранее мы писали, что боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку.

Между врачом и спортсменом возник спор по поводу вакцинации от коронавируса. Неожиданно спор перерос в драку, Хожиев задушил Рибати, а затем ударил его в горло костью животного. После Хожиев схватил нож и ударил им врача.

В своих соцсетях спортсмен неоднократно выступал против вакцинации. Суд установил залог в один миллион долларов на освобождение Хожиева.

Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global – Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.

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