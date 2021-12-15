Жесть из России: подростки зарезали бойца MMA

Трагедией закончился поход на спортивную площадку бойца MMA в подмосковном Долгопрудном. Спортсмен был убит двумя несовершеннолетними

В России подростки убили бойца MMA / Фото: Коллаж: Сегодня

40-летний мужчина, имя которого не называется, был повален на землю двумя подростками 16 и 17 лет, после чего получил ножевые ранения в область шеи и головы.

Читайте также: Российский боец ММА убил американского врача из-за спора о вакцинации

Реклама

Тело погибшего нашел прохожий, а сами подростки скрылись с места преступления, но позже были задержаны полицией.

Как оказалось, погибшим был боец смешанных единоборств., работавший оператором на киностудии "Мосфильм".

Как рассказал его друг и тренер, мужчина выступал на турнирах среди любителей, но вскоре должен был попробовать себя на профессиональном уровне.

Реклама

"У него были успехи в турнирах, он побеждал на соревнованиях. Синий пояс по бразильскому джиу-джитсу он получил посмертно", – цитирует тренера mk.ru.

По одной из версий, причиной трагедии могла стать девушка. Якобы погибший ранее с ней встречался, а теперь она подруга одного из задержанных.

По неподтвержденным данным, девушка рассказала подросткам, что бывший парень ее изнасиловал, и они таким образом решили ему отомстить.

Ранее мы писали, что боец ММА погиб в горах при подготовке к ближайшему поединку.