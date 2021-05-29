Українця нокаутували в Москві після забороненого удару

Український боєць змішаних єдиноборств Олександр Бутенко зазнав поразки в поєдинку проти росіянина Андрія Кошкіна на турнірі ACA 123, який проходив в Москві.
У другому раунді бою в напівсередній вазі Кошкін нокаутував Бутенко точним ударом в щелепу. Росіянин кинувся добивати українця, але в поєдинок втрутився рефері.
Відзначимо, що незадовго до цього Кошкін завдав заборонений удар ногою, коли Бутенко лежав на канвасе. За прийом з футболу росіянина покарали зняттям двох очок.
Яскраві нокаути:
- 51-річний боксер вирубив суперника в першому раунді. А Кличко все думає про повернення
- Боксера паралізувало після 12-го нокауту поспіль
- Ногою в щелепу з положення лежачи: неймовірний удар з жіночого ММА (відео)
- Блискавичними нокдаунами Тейлор переміг Раміреса: як падав колишній кривдник українця
- Жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського пояса