Українця нокаутували в Москві після забороненого удару

Олександр Бутенко невдало з'їздив до Москви на турнір зі змішаних єдиноборств. Він зумів протриматися проти Андрія Кошкіна тільки півтора раунду

Андрій Кошкін переміг Олександра Бутенко. Фото: aca-mma.com

Український боєць змішаних єдиноборств Олександр Бутенко зазнав поразки в поєдинку проти росіянина Андрія Кошкіна на турнірі ACA 123, який проходив в Москві.

У другому раунді бою в напівсередній вазі Кошкін нокаутував Бутенко точним ударом в щелепу. Росіянин кинувся добивати українця, але в поєдинок втрутився рефері.

Відзначимо, що незадовго до цього Кошкін завдав заборонений удар ногою, коли Бутенко лежав на канвасе. За прийом з футболу росіянина покарали зняттям двох очок.