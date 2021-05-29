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Украинца нокаутировали в Москве после запрещенного удара

Александр Трикиша Александр Трикиша
29 мая, 07:56
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Александр Бутенко неудачно съездил в Москву на турнир по смешанным единоборствам. Он сумел продержаться против Андрея Кошкина только полтора раунда
Андрей Кошкин победил Александра Бутенко. Фото: aca-mma.com
Андрей Кошкин победил Александра Бутенко. Фото: aca-mma.com

Украинский боец смешанных единоборств Александр Бутенко потерпел поражение в поединке против россиянина Андрея Кошкина на турнире ACA 123, который проходил в Москве.

Во втором раунде боя в полусреднем весе Кошкин нокаутировал Бутенко точным ударом в челюсть. Россиянин бросился добивать украинца, но в поединок вмешался рефери.

Отметим, что незадолго до этого Кошкин нанес запрещенный удар ногой, когда Бутенко лежал на канвасе. За прием из футбола россиянина наказали снятием двух очков.

Яркие нокауты:

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