Украинца нокаутировали в Москве после запрещенного удара

Украинский боец смешанных единоборств Александр Бутенко потерпел поражение в поединке против россиянина Андрея Кошкина на турнире ACA 123, который проходил в Москве.
Во втором раунде боя в полусреднем весе Кошкин нокаутировал Бутенко точным ударом в челюсть. Россиянин бросился добивать украинца, но в поединок вмешался рефери.
Отметим, что незадолго до этого Кошкин нанес запрещенный удар ногой, когда Бутенко лежал на канвасе. За прием из футбола россиянина наказали снятием двух очков.
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