Украинца нокаутировали в Москве после запрещенного удара

Александр Бутенко неудачно съездил в Москву на турнир по смешанным единоборствам. Он сумел продержаться против Андрея Кошкина только полтора раунда

Андрей Кошкин победил Александра Бутенко. Фото: aca-mma.com

Украинский боец смешанных единоборств Александр Бутенко потерпел поражение в поединке против россиянина Андрея Кошкина на турнире ACA 123, который проходил в Москве.

Во втором раунде боя в полусреднем весе Кошкин нокаутировал Бутенко точным ударом в челюсть. Россиянин бросился добивать украинца, но в поединок вмешался рефери.

Отметим, что незадолго до этого Кошкин нанес запрещенный удар ногой, когда Бутенко лежал на канвасе. За прием из футбола россиянина наказали снятием двух очков.