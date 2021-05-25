Боксера паралізувало після 12-го нокауту поспіль

Боксер-початківець Оуен Хілтон декласував свого суперника Остіна Леджінесса в першому раунді після удару лівою. Його суперник зазнав уже 12-ї поразки поспіль

Бідолаху вирубили вже в першому раунді

Поєдинок двох маловідомих боксерів в США подарував уболівальникам один з найяскравіших нокаутів, принаймні, в цьому місяці. Оуен Хілтон ефектно нокаутував Остіна Леджінесса вже в першому раунді.

В середині першої трихвилинки Леджінесс пішов в атаку, але напоровся на різкий хук з лівої і впав як підкошений. Нокаут вийшов настільки сильний, що на кілька секунд тіло паралізувало.

Хілтон здобув четверту перемогу в профі при одній поразці. А Леджінесс зазнав 12 поразки поспіль, при цьому, всі – нокаутом. Він ще жодного разу не вигравав. Можливо, Остіну варто подумати про зміну професії.

Яскраві нокаути: