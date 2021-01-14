UFC легалізував марихуану: бійців більше не каратимуть за сліди канабісу

У четвер офіційні особи UFC і антидопінгового агентства США оголосили про суттєві зміни в поводженні з каннабісом і його природними канабіноїдниими сполуками. Як повідомляє mmajunkie, антидопінгова комісія UFC більше не каратиме спортсменів за позитивні тести на карбокси-ТГК, психоактивний інгредієнт канабісу.
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Позитивні тести на карбокси-ТГК більше не будуть вважатися порушенням політики організації, "якщо не існує додаткових доказів того, що спортсмен навмисно використовував його для підвищення своїх результатів".
Раніше ми писали, що боєць MMA потрапив в смертельне ДТП, в якому загинула його сестра . Сам спортсмен потрапив до шпиталю з серйозними травмами.
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