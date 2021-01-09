Всі квитки на повернення Конора Макгрегора розпродані за 18 годин

Повернення Конора Макгрегора викликало небувалий ажіотаж серед уболівальників. 23 січня ірландський боєць проведе бій проти Дастіна Пуар'є на турнірі UFC 257 на арені "Етіхад" в Абу-Дабі. Напередодні стартував продаж квитків на шоу і всі вони були розпродані всього за 18 годин.
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Квитки були доступні за ціною від 216 до 1360 доларів. Раніше департамент культури і туризму Абу-Дабі оголосив, що допустить на трибуни обмеженe кількість уболівальників, повідомляє championat.com.
Раніше ми писали, що турнір за участю неймовірного Конора став найбільш продаваним в 2020 році. 1,3 млн трансляцій було продано на бій Макгрегора в січні.
Це буде бій-реванш проти Дастіна Пуар'є. Нагадаємо, що Пуар'є і Макгрегор вже зустрічалися в 2014 році, і тоді ірландець здобув дострокову перемогу.
Марина Мороз про Конора Макгрегора:
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