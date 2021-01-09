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Всі квитки на повернення Конора Макгрегора розпродані за 18 годин

9 січня, 08:53

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Ірландський боєць проведе реванш з Дастіном Пуар'є

Повернення Конора Макгрегора викликало небувалий ажіотаж серед уболівальників. 23 січня ірландський боєць проведе бій проти Дастіна Пуар'є на турнірі UFC 257 на арені "Етіхад" в Абу-Дабі. Напередодні стартував продаж квитків на шоу і всі вони були розпродані всього за 18 годин.

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Квитки були доступні за ціною від 216 до 1360 доларів. Раніше департамент культури і туризму Абу-Дабі оголосив, що допустить на трибуни обмеженe кількість уболівальників, повідомляє championat.com.

Раніше ми писали, що турнір за участю неймовірного Конора став найбільш продаваним в 2020 році. 1,3 млн трансляцій було продано на бій Макгрегора в січні.

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Це буде бій-реванш проти Дастіна Пуар'є. Нагадаємо, що Пуар'є і Макгрегор вже зустрічалися в 2014 році, і тоді ірландець здобув дострокову перемогу.

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UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастін Пуарье

Джерело: Сегодня|Спорт

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