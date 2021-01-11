Русский
$ 28,28
34,91
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Вирубить за 60 секунд: повернення Макгрегора буде дуже коротким

11 січня, 09:35

Олена Павлова Олена Павлова

Конор пообіцяв швидко розібратися з Дастіном Порьє

Повернення в октагон ірландського бійця Конора Макгрегора завжди викликає підвищений інтерес. А на його бій проти Дастіна Порьє квитки були розкуплені за 18 годин! Турнір UFC 257 за участю Конора відбудеться 23 січня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Але колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях впевнений, що бій буде коротким.

"Мені подобається Дастін. Я вважаю, що він хороший боєць, навіть великий. Але все ще рівнем нижче за мене. Я вирублю Порьє за 60 секунд", – цитує Макгрегора mmajunkie.

Реклама

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Нагадаємо, що під час попереднього бою, який відбувся рік тому, Конор нокаутував американця Дональда Серроне вже на 40-й секунді протистояння.

Читайте також: Зростає нова зірка боксу: Конор Макгрегор показав техніку трирічного сина

Реклама

Нагадаємо, що це буде бій-реванш проти Дастіна Порьє. Порьє і Макгрегор вже зустрічалися в 2014 році, і тоді ірландець здобув дострокову перемогу. На рахунку Конора 22 перемоги і 4 поразки. Порьє має за плечима 26 перемог і 6 поразок, а ще 1 бій не відбувся.

Раніше ми писали, що турнір за участю неймовірного Конора став найбільш продаваним у 2020 році. 1,3 млн трансляцій було продано на бій Макгрегора в січні.

Марина Мороз про Конора Макгрегора:

Марина Мороз про Конора Макгрегора

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

прогноз UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастін Пуарье
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Торт-шедевр створив всесвітньо відомий шеф-кухар для бійця Нурмагомедова
Торт-шедевр створив всесвітньо відомий шеф-кухар для бійця НурмагомедоваMMA
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Найпопулярніша ринг-герл показала відео без нижньої білизни і привела фанатів в екстаз
Найпопулярніша ринг-герл показала відео без нижньої білизни і привела фанатів в екстазMMA
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші
"Гаряче!" Кривава українка зі змішаних боїв засвітила груди в СШАMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти