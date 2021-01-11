Вирубить за 60 секунд: повернення Макгрегора буде дуже коротким

Повернення в октагон ірландського бійця Конора Макгрегора завжди викликає підвищений інтерес. А на його бій проти Дастіна Порьє квитки були розкуплені за 18 годин! Турнір UFC 257 за участю Конора відбудеться 23 січня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Але колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях впевнений, що бій буде коротким.

"Мені подобається Дастін. Я вважаю, що він хороший боєць, навіть великий. Але все ще рівнем нижче за мене. Я вирублю Порьє за 60 секунд", – цитує Макгрегора mmajunkie.

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Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Нагадаємо, що під час попереднього бою, який відбувся рік тому, Конор нокаутував американця Дональда Серроне вже на 40-й секунді протистояння.

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Нагадаємо, що це буде бій-реванш проти Дастіна Порьє. Порьє і Макгрегор вже зустрічалися в 2014 році, і тоді ірландець здобув дострокову перемогу. На рахунку Конора 22 перемоги і 4 поразки. Порьє має за плечима 26 перемог і 6 поразок, а ще 1 бій не відбувся.

Раніше ми писали, що турнір за участю неймовірного Конора став найбільш продаваним у 2020 році. 1,3 млн трансляцій було продано на бій Макгрегора в січні.

Марина Мороз про Конора Макгрегора:

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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