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UFC легализировал марихуану: бойцов больше не будут наказывать за следы каннабиса

14 января, 20:51

Александр Трикиша Александр Трикиша

Это не касается случаев, когда боец специально употребляет марихуану для повышения своих результатов

В четверг официальные лица UFC и антидопингового агентства США объявили о существенных изменениях в обращении с каннабисом и его природными каннабиноидными соединениями. Как сообщает mmajunkie, антидопинговая комиссия UFC больше не будет наказывать спортсменов за положительные тесты на карбокси-ТГК, психоактивный ингредиент каннабиса.

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Положительные тесты на карбокси-ТГК больше не будут считаться нарушением политики организации, "если не существует дополнительных доказательств того, что спортсмен намеренно использовал его для повышения своих результатов".

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Ранее мы писали, что боец MMA попал в смертельное ДТП, в котором погибла его сестра. Сам спортсмен угодил в госпиталь с серьезными травмами.

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марихуана допинг UFC каннабис

Источник: Сегодня|Спорт

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