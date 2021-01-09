"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)

Російський боєць змішаних єдиноборств Іслам Махачев опублікував відео, на якому зафіксовано, як непереможний чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов з ресторану спілкується телефоном зі своїм другом – нападником "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Судячи з усього, Хабіб, який зі своїми приятелями перебуває цими днями в Дубаї, і Кріштіану домовлялися зіграти в футбол.

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"Блін, команда серйозна намічається. Мура, ти Кріштіану на себе візьмеш?" – звернувся Махачев до бійця змішаного стилю Мурада Мачаева, який перебував за одним столом із Нурмагомедовим

"Кріштіану мій. Я розберуся з ним", – пообіцяв 34-річний бородатий дагестанець Мурад Мачаєв на прізвисько "Душитель", який раніше тренувався під керівництвом батька Хабіба

Подивимося, у що виллються ці "розбірки"...

Реклама Роналду і Мачаєв / Фото: Reuters, Instagram

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Відзначимо, що свого часу Роналду і Нурмагомедов не раз зустрічалися і обмінювалися подарунками. А після жовтневої перемоги над Джастіном Гейджі Кріштіану зворушливо привітав Хабіба.

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