"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)

Російський боєць змішаних єдиноборств Іслам Махачев опублікував відео, на якому зафіксовано, як непереможний чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов з ресторану спілкується телефоном зі своїм другом – нападником "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Судячи з усього, Хабіб, який зі своїми приятелями перебуває цими днями в Дубаї, і Кріштіану домовлялися зіграти в футбол.
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"Блін, команда серйозна намічається. Мура, ти Кріштіану на себе візьмеш?" – звернувся Махачев до бійця змішаного стилю Мурада Мачаева, який перебував за одним столом із Нурмагомедовим
"Кріштіану мій. Я розберуся з ним", – пообіцяв 34-річний бородатий дагестанець Мурад Мачаєв на прізвисько "Душитель", який раніше тренувався під керівництвом батька Хабіба
Подивимося, у що виллються ці "розбірки"...
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Відзначимо, що свого часу Роналду і Нурмагомедов не раз зустрічалися і обмінювалися подарунками. А після жовтневої перемоги над Джастіном Гейджі Кріштіану зворушливо привітав Хабіба.
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