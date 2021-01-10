Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Вищі сили сказали вбити! Сестра заступилася за бійця, який напав на неї з ножем

10 січня, 12:57

Олена Павлова Олена Павлова

Рівера останнім часом розмовляв сам з собою і втратив інтерес до тренувань

Мексиканка Леслі Рівера заступилася за свого брата, бійця змішаний єдиноборств Ірвіна Ріверу, який напав на неї з сестрою. 7 січня Рівера завдав кілька ножових поранень сестрам, пояснивши вчинок "велінням вищих сил". Відмітимо, що боєць UFC вже заарештований в США, і йому загрожує великий строк.

"Ми любимо брата. Всі знають, як ми близькі. І хочемо, щоб Ірвін отримав професійну допомогу, в якої він так потребує. У минулий уїкенд брат був сам не свій. Він не спав, розмовляв сам з собою і втратив інтерес до тренувань, а, як ми знаємо, він живе заради цього. Це мене стурбувало, ми сіли в літак і полетіли до нього", – цитує Леслі bjpenn.com.

Реклама

Ірвін Рівера

Ірвін Рівера / Фото: Instagram

Дівчина розповіла, що після прильоту до Флориди вони побачили, що психологічний стан брата був гіршим, ніж вони представляли. "Він був повністю зломлений. Це нелегко, але я і моя сім'я просимо молитися за нього. Хочемо, щоб він отримав допомогу, яка йому так необхідна", – зазначила Леслі.

Реклама

Нагадаємо, що останній раз Рівера бився в октагоні в жовтні 2020 року, коли програв роздільним рішенням суддів Андре Юеллу. Колишній чемпіон ліги Titan FC має рекорд 1-2 в трьох боях UFC.

Раніше іншу зірку UFC, Конора Макгрегора, заарештували за спробу сексуального насильства.

Відео: Reuters

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

сестра UFC змішані єдиноборства боєць психологічна допомога напад
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Торт-шедевр створив всесвітньо відомий шеф-кухар для бійця Нурмагомедова
Торт-шедевр створив всесвітньо відомий шеф-кухар для бійця НурмагомедоваMMA
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Найпопулярніша ринг-герл показала відео без нижньої білизни і привела фанатів в екстаз
Найпопулярніша ринг-герл показала відео без нижньої білизни і привела фанатів в екстазMMA
На це боляче дивитися: UFC представив ТОП-10 найкращих нокаутів 2020 року
На це боляче дивитися: UFC представив ТОП-10 найкращих нокаутів 2020 рокуMMA
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в InstagramІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти