Вищі сили сказали вбити! Сестра заступилася за бійця, який напав на неї з ножем

Рівера останнім часом розмовляв сам з собою і втратив інтерес до тренувань

Мексиканка Леслі Рівера заступилася за свого брата, бійця змішаний єдиноборств Ірвіна Ріверу, який напав на неї з сестрою. 7 січня Рівера завдав кілька ножових поранень сестрам, пояснивши вчинок "велінням вищих сил". Відмітимо, що боєць UFC вже заарештований в США, і йому загрожує великий строк.

"Ми любимо брата. Всі знають, як ми близькі. І хочемо, щоб Ірвін отримав професійну допомогу, в якої він так потребує. У минулий уїкенд брат був сам не свій. Він не спав, розмовляв сам з собою і втратив інтерес до тренувань, а, як ми знаємо, він живе заради цього. Це мене стурбувало, ми сіли в літак і полетіли до нього", – цитує Леслі bjpenn.com.

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Ірвін Рівера / Фото: Instagram

Дівчина розповіла, що після прильоту до Флориди вони побачили, що психологічний стан брата був гіршим, ніж вони представляли. "Він був повністю зломлений. Це нелегко, але я і моя сім'я просимо молитися за нього. Хочемо, щоб він отримав допомогу, яка йому так необхідна", – зазначила Леслі.

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Нагадаємо, що останній раз Рівера бився в октагоні в жовтні 2020 року, коли програв роздільним рішенням суддів Андре Юеллу. Колишній чемпіон ліги Titan FC має рекорд 1-2 в трьох боях UFC.

Раніше іншу зірку UFC, Конора Макгрегора, заарештували за спробу сексуального насильства.

Відео: Reuters

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