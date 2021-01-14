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Боєць MMA потрапив в смертельну ДТП, в якому загинула його сестра

14 січня, 20:27

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сам спортсмен потрапив до шпиталю з серйозними травмами

Боєць промоушена зі змішаних єдиноборств Bellator Робін ван Росмален був госпіталізований після серйозної аварії, в результаті якої загинула його сестра Мелісса. В результаті ДТП автомобіль Ван Росмалена потрапив під вантажівку. 29-річна дівчина загинула на місці, а боєць був доставлений в госпіталь з серйозними травмами, повідомляє mmajunkie.

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Повідомляється, що водій, який спровокував смертельне ДТП за участю ван Росмалена, заарештований поліцією.

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Ван Роосмален провів більше 60 професійних боїв із кікбоксингу. Він змагався у багатьох провідних організаціях, таких як Glory і K-1. Він є колишнім чемпіоном Glory в легкій і напівлегкій вазі, а в 2019 році підписав контракт із Bellator, але так і не дебютував у промоції.

Раніше ми писали, що 23-річний футболіст загинув у ДТП – з розбитого автомобіля тіло діставали рятувальники. Гандіага був вихованцем "Атлетик" із Більбао, але грав в оренді за клуб третього дивізіону.

Відео: Сьогодні

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ДТП змішані єдиноборства боєць Bellator
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