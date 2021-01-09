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Торт-шедевр створив всесвітньо відомий шеф-кухар для бійця Нурмагомедова

9 січня, 10:11

Олена Павлова Олена Павлова

Тепер у російського спортсмена два чемпіонські пояси UFC

Всесвітньо відомий турецький шеф-кухар і фуд-блогер Бурак Оздемір створив спеціальний торт для чемпіона UFC у легкій вазі і найпопулярнішого спортсмена Росії Хабіба Нурмагомедова.

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Величезний кондитерський виріб зроблений у формі чемпіонського пояса UFC на солодкій подушці. "Справжній герой Хабіб зі старшим братом", – підписав фото в Instagram Оздемір.

Зазначимо, що 26-річний Бурак Оздемір є власником кількох елітних ресторанів в Стамбулі. А в грудні 2020 року відкрив люксовий заклад і в Дубаї, де і зустрівся з Нурмагомедовим. Шеф-кухар користується величезною популярністю в Мережі, а кількість його підписників в Instagram вже перевалила за 19 млн.

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Раніше ми повідомляли, що Нурмагомедов повернеться в "клітку" заради 100 мільйонів доларів. У Хабіба немає жодного спортивного інтересу знову битися з Макгрегором – тільки фінансовий.

Раніше, говорячи про мотиви завершення кар'єри, Нурмагомедов сказав, що не бачить сенсу продовжувати її без батька, який помер від наслідків коронавірусу. Хабіб зазначив, що хоче більше уваги приділити матері.

Дивіться про мистецтво фігурних тортів

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Дубаї торт змішані єдиноборства боєць шеф-кухар Хабіб Нурмагомедов
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