Кросворд. Яскраві події та люди в питаннях і відповідях

Початок січня – найкращий час, щоб підвести підсумки минулого року. Зробимо це і ми, але в дуже оригінальній формі. У вигляді кросворду.
Згадуйте яскраві події та героїв 2020 року. Якщо щось забули, шукайте підказки на нашому сайті!
Читайте також:
- Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram
- Луческу в "Динамо", Ломаченко – в ауті: найнеймовірніші події божевільного 2020 року в гіфках
- Вогняний чат зірок українського спорту 1 січня. Якби він існував
Правильні відповіді на кросворд (на русском языке)
По горизонталі: 3. Хэмилтон, 5. Мораес, 7. Милевский, 9. Нурмагомедов, 11. Барселона, 12. Скалолазание, 13. Ливерпуль, 14. Бубка, 16. Ковалевка, 17. Бавария.
По вертикалі: 1. Новиков, 2. Малиновский, 4. Макгрегор, 6. Харлан, 8. Луческу, 10. Болельщики, 11. Белодед, 13. Ломаченко, 15. Швейцария.
Всі подробиці в спецтемі Підсумки року в спорті
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк