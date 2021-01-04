Кросворд. Яскраві події та люди в питаннях і відповідях

Початок січня – найкращий час, щоб підвести підсумки минулого року. Зробимо це і ми, але в дуже оригінальній формі. У вигляді кросворду.

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Згадуйте яскраві події та героїв 2020 року. Якщо щось забули, шукайте підказки на нашому сайті!

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По горизонталі: 3. Хэмилтон, 5. Мораес, 7. Милевский, 9. Нурмагомедов, 11. Барселона, 12. Скалолазание, 13. Ливерпуль, 14. Бубка, 16. Ковалевка, 17. Бавария.

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По вертикалі: 1. Новиков, 2. Малиновский, 4. Макгрегор, 6. Харлан, 8. Луческу, 10. Болельщики, 11. Белодед, 13. Ломаченко, 15. Швейцария.

Всі подробиці в спецтемі Підсумки року в спорті

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