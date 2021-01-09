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Торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца Нурмагомедова

9 января, 10:11

Елена Павлова Елена Павлова

Теперь у российского спортсмена два чемпионских пояса UFC

Всемирно известный турецкий шеф-повар и фуд-блогер Бурак Оздемир создал специальный торт для чемпиона UFC в легком весе и самого популярного спортсмена России Хабиба Нурмагомедова.

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Огромное кондитерское изделие сделано в форме чемпионского пояса UFC на сладкой подушке. "Настоящий герой Хабиб со старшим братом", – подписал фото в Instagram Оздемир.

Отметим, что 26-летний Бурак Оздемир является владельцем нескольких элитных ресторанов в Стамбуле. А в декабре 2020 года он открыл люксовое заведение и в Дубаи, где и встретился с Нурмагомедовым. Шеф-повар пользуется огромной популярностью в Сети, а количество его подписчиков в Instagram уже перевалило за 19 млн.

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Ранее мы сообщали, что Нурмагомедов вернется в "клетку" ради 100 миллионов долларов. У Хабиба нет никакого спортивного интереса снова драться с Макгрегором – только финансовый.

Ранее, говоря о мотивах завершения карьеры, Нурмагомедов сказал, что не видит смысла продолжать ее без отца, который умер от последствий коронавируса. Хабиб отметил, что хочет больше внимания уделить матери.

Смотрите про искусство фигурных тортов

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Дубаи торт смешанные единоборства боец шеф-повар Хабиб Нурмагомедов
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