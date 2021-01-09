Торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца Нурмагомедова

Теперь у российского спортсмена два чемпионских пояса UFC

Всемирно известный турецкий шеф-повар и фуд-блогер Бурак Оздемир создал специальный торт для чемпиона UFC в легком весе и самого популярного спортсмена России Хабиба Нурмагомедова.

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Огромное кондитерское изделие сделано в форме чемпионского пояса UFC на сладкой подушке. "Настоящий герой Хабиб со старшим братом", – подписал фото в Instagram Оздемир.

Отметим, что 26-летний Бурак Оздемир является владельцем нескольких элитных ресторанов в Стамбуле. А в декабре 2020 года он открыл люксовое заведение и в Дубаи, где и встретился с Нурмагомедовым. Шеф-повар пользуется огромной популярностью в Сети, а количество его подписчиков в Instagram уже перевалило за 19 млн.

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Ранее мы сообщали, что Нурмагомедов вернется в "клетку" ради 100 миллионов долларов. У Хабиба нет никакого спортивного интереса снова драться с Макгрегором – только финансовый.

Ранее, говоря о мотивах завершения карьеры, Нурмагомедов сказал, что не видит смысла продолжать ее без отца, который умер от последствий коронавируса. Хабиб отметил, что хочет больше внимания уделить матери.

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