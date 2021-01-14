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Боец MMA попал в смертельное ДТП, в котором погибла его сестра

14 января, 20:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сам спортсмен угодил в госпиталь с серьезными травмами

Боец промоушена по смешанным единоборствам Bellator Робин ван Росмален был госпитализирован после серьезной аварии, в результате которой погибла его сестра Мелисса. В результате ДТП автомобиль Ван Роосмалена попал под грузовик. 29-летняя девушка погибла на месте, а боец был доставлен в госпиталь с серьезными травмами, сообщает mmajunkie.

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Сообщается, что водитель, спровоцировавший смертельное ДТП с участием ван Росмалена, арестован полицией.

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Ван Росмален провел более 60 профессиональных боев по кикбоксингу. Он соревновался во многих ведущих организациях, таких как Glory и K-1. Он является бывшим чемпионом Glory в легком и полулегком весе, а в 2019 году подписал контракт с Bellator, но так и не дебютировал в промоушене.

Ранее мы писали, что 23-летний футболист погиб в ДТП – из раскуроченного автомобиля тело доставали спасатели. Гандиага являлся воспитанником "Атлетик" из Бильбао, но играл в аренде за клуб из третьего дивизиона.

Видео: Сегодня

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ДТП смешанные единоборства боец Bellator
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