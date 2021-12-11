Позаздрить навіть Ван Дам: яскравий нокаут ударом з ноги в голову

Бійці зійшлися у центрі клітки. Дунегі почекав момент, а потім різко пробив лівою ногою.
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Від удару Сарра навіть розвернуло, а потім, коли він опинився на канвасі, Брендан завдав йому ще кількох "контрольних" ударів.
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Раніше ми писали, що на цьому ж турнірі боєць ударом коліном мало не відправив суперник на той світ. Володя Франгулян пожалкував, що необачно кинувся на Вінсента Колонела.
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