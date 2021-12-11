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Позаздрить навіть Ван Дам: яскравий нокаут ударом з ноги в голову

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
11 грудня, 15:44
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Ще один бій на турнірі XFC Young Guns 4 у США завершився брутальним нокаутом. Вже в першому Брендан Дунегі впіймав Усмана Сарра різким ударом у щелепу
Вирубив суперника ударом ногою
Вирубив суперника ударом ногою

Бійці зійшлися у центрі клітки. Дунегі почекав момент, а потім різко пробив лівою ногою.

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Від удару Сарра навіть розвернуло, а потім, коли він опинився на канвасі, Брендан завдав йому ще кількох "контрольних" ударів.

Раніше ми писали, що на цьому ж турнірі боєць ударом коліном мало не відправив суперник на той світ. Володя Франгулян пожалкував, що необачно кинувся на Вінсента Колонела.

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