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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Не удар, а гармата: російський боєць MMA одним ударом вирубив бразильця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
11 грудня, 10:29
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Російський боєць змішаних єдиноборств Гамзат Хірамагомедов здобув брутальну перемогу над суперником із Бразилії Джуліано дель Вігна на турнірі Eagle Fighting Championship 43
Хірамагомедов вирубив Дель Вігна
Хірамагомедов вирубив Дель Вігна

Вже в першому раунді Хірамагомедов влучив лівим хуком точно в щелепу суперника, після чого той впав на канвас.

Нокаут був настільки глибоким, що бразилець ще довго не міг прийти до тями. Він упав на канвас і остовпів в одній позі.

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Для росіянина це була 10-та перемога в MMA за однієї поразки, а бразилець вперше програв у змішаних єдиноборствах після п'яти перемог поспіль.

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